Витантонио Лиуцци – третий стюард Гран При Венгрии

Бывший гонщик Формулы 1, FIA WEC, Super Formula, Super GT и стюард Формулы Е Витантонио Лиуцци приглашён FIA на роль третьего стюарда Гран При Венгрии.

Вместе с ним спорные моменты будут разбирать Гарри Конелли, представитель австралийского Института безопасности автоспорта, и бельгиец Матьё Реммери, работающий стюардом на гонках Ф2, Ф3 и Формулы E.

В 2024-м приглашёнными стюардами были: Дерек Уорик в Бахрейне, Монако и Канаде, Витантонио Лиуцци в Саудовской Аравии, Китае, Майами, Имоле, Барселоне и Сильверстоуне, Джонни Херберт в Австралии и Австрии, Энрике Бернольди в Японии.

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