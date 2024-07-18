Уимблдон. Джокович справился с Музетти и десятый раз в карьере сыграет в финале

Новак Джокович выиграл свой полуфинальный матч на турнире в Великобритании

Лондон, Великобритания • 1-14 июля • трава • £20,342,000

Действующий чемпион: Карлос Алькарас (Испания)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Полуфинал

Новак Джокович (Сербия, 2) – Лоренцо Музетти (Италия, 25) 6:4, 7:6(2), 6:4

Сербский теннисист шестой раз обыграл Музетти за семь матчей против него. В этом году Джокович победил итальянца в третьем круге Открытого чемпионата Франции.

Новак 37-й раз в карьере вышел в финал турнира Grand Slam (наивысший показатель в мужском и женском теннисе) и попробует выиграть свой 25-й титул. На Уимблдоне он проведёт десятый решающий матч и будет бороться за восьмой трофей.

В воскресенье Джокович сыграет против Карлоса Алькараса, которому и проиграл год назад в финале британского “мэйджора”. Сербский теннисист выиграл в трёх из пяти сыгранных матчей против испанца.

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