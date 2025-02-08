Эриксон: Херта достаточно быстр для Формулы 1

Бывший гонщик Формулы 1 Маркус Эриксон, выступающий сейчас в IndyCar, считает, что его его напарник Колтон Херта, которого называют одним из главных кандидатов в команду Cadillac, достаточно быстр и для Формулы 1…

Маркус Эриксон: «Херта быстр от природы, он – один из лучших, с кем я когда-либо выступал. Думаю, порой он сам не всегда понимает, почему так быстр в определенных сочетаниях поворотов. Он их просто чувствует. Херта достаточно быстр для Формулы 1, он не потерялся бы в этом чемпионате.

Кроме того, Колтон хорошо адаптируется к разным ситуациям, к изменению состояния трассы, к улучшению или ухудшению сцепления. Когда ему комфортно, он может делать с гоночной машиной то, что мало кто может. Херта – один из моих лучших напарников. У него несомненный гоночный талант».

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