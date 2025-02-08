Кейшон ДЭВИС: «Он не хочет терять свой рекорд, но я нокаутирую украинца»

Getty Images/Global Images Ukraine. Денис Беринчик

В ночь на 14 февраля в Нью-Йорке (США) состоится поединок в легком весе (до 61,2 кг) – чемпион мира по версии WBO Денис Беринчик (19–0, 9 КО, Украина) и американский претендент Кейшон Дэвис (12–0, 8 КО) сразятся за титул.

Накануне этого противостояния американец прокомментировал свои шансы одолеть украинского боксера:

«Я очень взволнован. Мэдисон Сквер Гарден. Нью-Йорк — это мой второй дом. Теперь, когда я борюсь там за свой первый титул чемпиона мира, это значит еще больше.

Он не хочет терять свой рекорд, но я нокаутирую украинца. Беринчик одержал свою самую большую победу над Эмануэлем Наваррете. У него также гораздо больше опыта, чем у меня. Я должен отнять у него это.

Ничто не может отвлечь меня от цели стать чемпионом мира 14 февраля. Я чувствую себя великолепно и готов устроить шоу. В зависимости от того, насколько безумно я нокаутирую Беринчика, я стану одним из тех громких имен, с которыми люди захотят выйти на ринг», – уверен в своих силах Кейшон.

Денис Беринчик – Кейшон Дэвис. Опубликовано промо к предстоящему поединку

sport.ua