Дэвид ХЭЙ: «Я думаю, что Усик победит Фьюри, но судьи отдадут ничью»

Andrew Crowley. Дэвид Хэй

Бывший британский боксер Дэвид Хэй дал прогноз на поединок украинского супертяжеловеса Александра Усика против Тайсона Фьюри:

«Я думаю, что это будет очень высококвалифицированный, техничный бой. Я думаю, что оба бойца будут иметь отличный план игры. Думаю, Тайсон Фьюри попытается реализовать свое преимущество в росте, весе и размахе. Я думаю, что это будет очень захватывающе.

Я думаю, что будет много споров. Я думаю, что победитель будет определен по очкам. Я думаю, что мы увидим спорную ничью большинством голосов. Двое судей зафиксируют ничью, а один судья отдаст предпочтение Усику. Усик, по моему мнению, выиграет бой, но будет ничья.

Такому великому человеку, как Тайсон Фьюри, нужен один удар, чтобы действительно нанести вред. Он не известен тем, что может нокаутировать с одного удара, но когда ты такой большой, и ты уклоняешься от ударов, особенно если он отчаивается на каком-то этапе, ты знаешь, что либо его могут контратаковать, либо он нанесет сильный удар. Я взволнован.

Никто не хочет ничьей! Мы хотим четкой, продуманной победы. Но если бы я поставил свои последние 5 фунтов – я бы поставил на ничью. Я думаю, что ничья будет по большинству голосов».

Напомним, что поединок за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри состоится 18 мая 2024 года.

sport.ua