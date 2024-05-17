Шестеркин вышел на шестое место по победам в плей-офф НХЛ среди российских вратарей

Игорь Шестеркин (в центре). Фото USA Today Sports

«Рейнджерс» обыграли «Каролину» (5:3) в шестом матче второго раунда плей-офф НХЛ-2023/24.

Эта победа стала для вратаря ньюйоркцев Игоря Шестеркина 21-й в Кубке Стэнли. Он вышел на шестое место по этому показателю среди россиян, опередив Илью Брызгалова (20).

Рекорд по числу побед в плей-офф НХЛ среди российских вратарей принадлежит Андрею Василевскому (66), второе место занимает Евгений Набоков (42), на третьей строчке — Сергей Бобровский (36), на четвертой — Семен Варламов (32).

«Рейнджерс» выиграли серию у «Каролины» со счетом 4-2 и вышли в финал Восточной конференции Кубка Стэнли, в котором встретятся с победителем серии «Флорида» — «Бостон» (3-2).

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