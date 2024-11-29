Бой будет транслировать DAZN. Украинский проспект узнал имя оппонента

Александр Грицив

Сооснователь KO Promotions Александр Колесников в эксклюзивном комментарии для Sport.ua рассказал о следующем поединке перспективного украинского боксера тяжелого веса – Александра Грицива.

«Следующий бой Александра Грицива состоится 7 декабря в андеркарте боя Пулев – Чар, которые будут боксировать за пояс чемпиона мира WBA.

Соперником Александра станет боксер из Польши, но с украинскими корнями – Сергей Вервейко. Это восьмираундовое сражение будет хорошим опытом для Александра побоксировать на столь мощном шоу, где будет много зрителей и трансляция на DAZN.

Мы постепенно, но уверенно двигаемся вперед. Ожидаю хорошее сражение, в котором Саша пройдет этого соперника и мы сможем переходить к нашим следующим целям», – сообщил Колесников.

Александр Грицив провел 8 поединков на профессиональном ринге и одержал 8 побед (6 нокаутом). В сентябре 2024 года последний раз выходил на ринг – победил чеха Адама Коларика единогласным решением судей. Бой длился все отведенные восемь раундов.

Александр Левченко

sport.ua