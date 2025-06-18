Энтони Джошуа ведет переговоры о мегафайте с обидчиком Майка Тайсона

Getty Images/Global Images Ukraine. Джейк Пол

Известный боксер-шоумен Джейк Пол рассказал, что ведет переговоры о бое против Энтони Джошуа.

«Джошуа сегодня написал мне в личные сообщения «ЛОЛ» под одним из моих тренировочных роликов, а потом я отправил ему «ЛОЛ» с фотографией, где его нокаутировал Даниель Дюбуа.

Да, мы говорим о бое за кулисами. Джошуа отличный парень, и я думаю, что поединок между нами был бы потрясающим, и я верю, что могу победить», – сказал Пол.

Напомним, в ноябре 2024 года боксер-шоумен Джейк Пол победил Майка Тайсона единогласным решением судей – 80-72, 79-73, 79-73. Тайсон потерпел седьмое поражение на профи-ринге.

sport.ua