«Это все изменит». Известный хевивейтер пояснил, почему Фьюри победит Усика

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Известный хевивейтер Джозеф Паркер (35-3, 23 КО) поделился ожиданиями от боя-реванша между украинцем Александром Усиком (22-0, 14 КО) и Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 КО):

«Тайсон гораздо более сфокусирован, и я думаю, что это все изменит. Он более решительно настроен показать лучшее выступление».

В ночь на 19 мая украинский боксер Александр Усик (22-0, 14 КО) в бою против британца Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО) завоевал звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе. Усик победил Фьюри разделенным решением судей: Усик 115-112, Фьюри 114-113, Усик 114-113. Бой-реванш состоится 21 декабря.

sport.ua