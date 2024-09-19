Карлос Сайнс: Я знаю, что нужно для победы в Сингапуре

В следующем году Карлос Сайнс перейдёт в Williams, и вероятность, что он сможет бороться за победы, будет явно ниже, чем в оставшихся гонках этого сезона, когда он ещё выступает за Ferrari. Именно он год назад, стартовав с поула, выиграл Гран При Сингапура, и, конечно, очень хотел бы повторить тот успех.

«Я знаю, что необходимо для победы на этой трассе, знаю все хитрости, так что мне просто нужно попытаться всё это повторить, – рассказал Карлос в интервью сингапурской газете The Straits Times. – Трудность в том, чтобы в квалификации собрать воедино полный круг, ведь это одна из самых сложных трасс.

Обычно из-за жары по ходу круга начинаются серьёзные проблемы с шинами, но и гонщику приходится несладко. Гонка долгая, длится два часа, поэтому тебе необходима физическая выносливость и максимальная концентрация. Я стараюсь адаптироваться к таким условиям и к этой трассе.

Например, езда на велосипеде на 35-36-градусной жаре, позволяет неплохо подготовиться к Гран При Сингапура. В августе во время летнего перерыва я тренировался на Майорке, и мы с друзьями наперегонки поднимались в гору, для чего надо было изо всех сил крутить педали в течение минут 20 или 30…

Но с самого начала карьеры надо усвоить, что наш спорт может быть жестоким. Ты можешь неплохо проехать 49 кругов, а потом неожиданно допустить небольшой промах – и вот ты уже выбыл из борьбы, ничего не заработал, и такой итог гонки огорчит и тебя, и команду».

В оставшихся гонках сезона Сайнс намерен сделать всё, что в его силах, чтобы помочь Ferrari, которая пока занимает третью строчку Кубка конструкторов, уступая 31 очко Red Bull Racing и 51 – McLaren. Но это можно считать тактической задачей, однако у испанца есть и далеко идущие стратегические планы:

«Я верю, что у меня есть все необходимые качества, чтобы стать чемпионом мира, и если однажды мне представится возможность сесть за руль правильной машины, и момент для этого будет подходящий, то я смогу выиграть титул. Но хочется, чтобы это произошло поскорее».

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