Серхио Перес: Я должен команде сильное выступление

Гонка в Абу-Даби может стать последней в карьере Серхио Переса в составе Red Bull Racing. В традиционном превью перед финальным этапом сезона мексиканский гонщик говорил, что задолжал своей команде высокий результат.

Макс Ферстаппен: «Гонка в Катаре получилась захватывающей, и было здорово вновь победить. Машина управлялась намного лучше, и вся команда отлично выступила.

Впереди финал сезона в Абу-Даби. С этой трассой у меня связано много приятных воспоминаний. Сезон получился длинным, и мы готовы немного отдохнуть и провести время дома с семьёй и друзьями. Команда невероятно много работала в этом сезоне, поэтому все заслужили отдых.

Будет здорово завершить сезон высоким результатом и добиться ещё одной победы в Абу-Даби».

Серхио Перес: «Мне очень важно сильно провести финальную гонку сезона в Абу-Даби. Я должен команде и самому себе сильное выступление на протяжении всего уик-энда. В последнее время мы видим улучшения каждую неделю, темп есть, и теперь остаётся сложить вместе все составляющие.

Все огорчены, что до сих пор мне не удавалось конвертировать хорошую позицию в гонке во что-то большее. Цель в Абу-Даби – компенсировать это разочарование. Для меня в этом сезоне подъёмы чередовались со спадами, и я приложу все усилия, чтобы закончить его на высоте».

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