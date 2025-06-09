Палмер: Гонщики McLaren вскоре начнут толкаться локтями

Джолион Палмер, бывший гонщик Формулы 1, принимая участие в подкасте F1 Nation официального сайта чемпионата, поделился своими прогнозами на ситуацию в McLaren: по его мнению, она будет неизбежно становиться всё более напряжённой.

Джолион Палмер: «Думаю, что борьбу за титул поведут гонщики McLaren – после Барселоны об этом уже можно говорить более-менее уверенно. Вспоминая Гран При Испании, можно выделить два момента: во-первых, эту гонку все ждали, поскольку к 9-му этапу сезона было приурочено ужесточение политики FIA в отношении гибких антикрыльев.

Перед стартом сезона поговаривали, что командам по сути предстоит подготовить две машины: одну для первых восьми этапов, а вторую – для всех остальных начиная с 9-го. Однако, если честно, практически никакой разницы в расстановке сил мы не заметили.

Разумеется, всё это лишь на руку McLaren, ведь эта команда по-прежнему лидирует в чемпионате, её гонщики занимают две первых строчки личного зачёта. При этом Макс Ферстаппен продолжает терять очки – в общем, по-моему, следить за всем этим довольно интересно…

Оскар Пиастри и Ландо Норрис по-прежнему сохраняют вполне дружеские отношения, они по-прежнему хорошие напарники, но это не может продолжаться долго. Я считаю, что один из них должен стать чемпионом в этом году, и понемногу они начнут скрывать друг от друга какую-то информацию, особенно когда речь идёт о квалификациях, когда нужно выжимать из машины всё, до последней доли секунды. А по воскресеньям будут всё более активно толкаться локтями.

В субботу в Барселоне мы уже видели первые признаки того, как Ландо пытался применять какие-то уловки. Они оба участвуют в споре за титул, ни один, ни другой ещё не был чемпионом мира, и каждый стремится показать, что именно он является лидером в McLaren. И поскольку Норрис и Пиастри практически равны по своим возможностям, я не ожидаю повторения истории, которая в своё время была в Mercedes между Льюисом Хэмилтоном и Валттери Боттасом.

Гонщики McLaren выступают практически на одном уровне, поэтому будут бороться за титул до последнего этапа сезона, а в этой ситуации невозможно сохранить дружеские отношения… Полагаю, сыграет свою роль и психологический фактор. Оскар сейчас лидирует, он приложил огромные усилия, чтобы оказаться в этом положении, он отыгрался после неудачи в Мельбурне, и это придало ему уверенности в своих силах.

Мы практически не видим никаких внешних проявлений этого, но внутреннее его состояние такое: он намерен уничтожить соперника. Отчасти на ситуацию влияет то, что Ландо не вполне комфортно за рулём MCL39, и он уже не раз об этом упоминал. Он любит атаковать на входе в повороты, а для машины McLaren сейчас, по-моему, характерно отличное сцепление ведущих колёс на выходе из поворотов, и по воскресеньям мы видим, как оба гонщика активно этим пользуются, в том числе за счёт этого наращивая преимущество перед остальными.

Похоже, именно Оскар отлично чувствует машину на выходе из поворотов, и у него вообще всё начинается складываться воедино, потому что он и его машина – почти единое целое. Он находит нужный ритм при прохождении поворотов, и даже если Ландо удаётся держать более высокую скорость на входе, Оскар просто выбирает правильную траекторию и очень плавно работает газом на выходе.

Далеко не на каждом его круге от его работы за рулём захватывает дух, но он всегда добивается преимущества, потому что отлично разгоняется на выходе из поворотов и сохраняет высокую скорость на прямых. Похоже, что такой подход оказался для него очень эффективным.

Но думаю, что в Канаде Ландо тоже будет чувствовать себя достаточно уверенно, в том числе и потому, что там будет использоваться мягкая резина состава C6, как и в Монако. На монреальской трассе тоже немало медленных поворотов, при том что эта резина работает как-то странно, и я даже не уверен, это она быстрее, чем привычный состав C5.

В Монако преимущество было у Ландо, а в прошлом году в Канаде у него тоже были шансы на победу, если бы не появление автомобиля безопасности. В общем, я думаю, что в Монреале у него будет уверенный настрой…»

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