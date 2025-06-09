Защитник Кливленда Гарланд пропустит четыре-пять месяцев из-за травмы пальца ноги

Игроку провели операцию в понедельник

Защитник Кливленда Дариус Гарланд пропустит от четырех до пяти месяцев из-за травмы большого пальца левой ноги.

Впервые повреждение у 25-летнего игрока диагностировали в марте. Дариус пропустил две игры регулярного чемпионата. В плей-офф Гарланд усугубил травму, что выбило его на четыре матча.

Операцию защитнику провели в понедельник в Медицинском центре Университета Вандербильта в Нэшвилле. Кавальерс ожидают, что игрок восстановится и вернется в строй к началу тренировочного лагеря в октябре. Однако, ориентировочно, Дариусу придется пропустить старт регулярного чемпионата, прежде чем он наберет форму.

Гарланд в прошедшем регулярном сезоне сыграл 75 матчей, проводя на площадке 30,7 минут за игру. В среднем защитник набирал 20,6 очка, 2,9 подбора и 6,7 ассиста.

Кливленд стал победителем регулярного чемпионата Восточной конференции НБА. В плей-офф Кавальерс проиграли Индиане в четвертьфинале.

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