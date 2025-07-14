Карлос Сайнс вспоминает год своего дебюта в Toro Rosso

Карлос Сайнс дебютировал в Формуле 1 десять лет назад, став в Toro Rosso напарником Макса Ферстаппена, который тоже начал путь к славе в этой команде в том же 2015 году.

Сейчас она называется Racing Bulls, но её основное предназначение остаётся прежним – это своего рода кузница гоночных кадров для Red Bull Racing.

Принимая участие в очередном выпуске High Performance Podcast, испанский гонщик Williams поделился воспоминаниями о том, как эта «кузница» устроена, и что в те времена происходило за кулисами…

Карлос Сайнс: «Это был год, когда надо было проявить себя и думать только о себе. Стараться одолеть Макса, который старался опередить меня. Надо было выяснить, кто из нас лучше. Тот, кто победит, возможно, перейдёт в Red Bull Racing.

Если ты не побеждаешь, но тебе удаётся отличиться, тогда ты останешься в Toro Rosso, останешься в Формуле 1 и продолжишь карьеру. Если сломаешься, если проиграешь, то вылетишь из Формулы 1. Т.е. было два взаимоисключающих сценария.

Атмосфера, в которой мы оказались в Toro Rosso, была такой: мы должны были сразу начать бодаться с Максом, и как раз за это я люблю эту команду! Но до последнего времени, буквально до последних лет она всегда оставалась чем-то вроде площадки, на которой Хельмут Марко и Кристиан Хорнер вели свои игры: брали туда двух гонщиков и смотрели, кто из них лучше, чтобы перевести его в Red Bull.

В общем, эти два гонщика занимались тем, что старались друг друга одолеть. Я не собираюсь критиковать такой подход, ведь дела этой команды идут неплохо. Она действительно дала Формуле 1 отличных гонщиков, в том числе Себастьяна Феттеля и Макса Ферстаппена.

Сейчас за неё выступает Айзек Хаджар и отлично справляется. Лиам Лоусон восстанавливается после неудачного эпизода в карьере, связанного с Red Bull Racing. Команда по-прежнему выполняет свою задачу. Но реальность в том, что в ней всегда сталкиваются интересы двух гонщиков».

По итогам того сезона Сайнс занял 15-е место в чемпионате, набрав 18 очков, а Ферстаппен закончил год на 12-й строчке личного зачёта, заработав на 31 очко больше.

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