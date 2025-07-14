Даниэль ДЮБУА: «Я – новая эра супертяжелого веса. Старички уже уходят»

Getty Images/Global Images Ukraine. Даниэль Дюбуа

27-летний супертяж Даниэль Дюбуа перед боем за все титулы супертяжелого веса против Александра Усика уверен, что в дивизионе на место Тайсона Фьюри, Энтони Джошуа и Усика приходят новые боксеры.

«Бой с Фьюри? Конечно, мне это интересно после победы над Усиком. Мне кажется, у супертяжелого веса сейчас хорошее будущее. Я – новая эра супертяжелого веса. Старички уже уходят, а новые боксеры постепенно занимают их место».

«Пришло мое время, я – свежесть супертяжелого веса, я – молодой лев», – считает Дюбуа.

Бой с Усиком пройдет 19 июля на лондонском стадионе Уэмбли.

Известен полный андеркард поединка Усик – Дюбуа 2

sport.ua