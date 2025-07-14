Кортсайдинг на Уимблдоне: как борются с нарушителями

С развитием live-ставок на теннис организаторы Уимблдонского турнира усилили борьбу с так называемыми кортсайдерами — людьми, которые пытаются делать ставки на уже завершённые розыгрыши, используя технические задержки между событием на корте и обновлением счёта у букмекеров. В условиях, когда более 75% ставок на теннис приходится именно на live-режим, такие действия становятся настоящей проблемой для честности игры. Уимблдон ввёл комплекс мер для выявления нарушителей, начиная с запрета доступа к азартным сайтам через Wi-Fi и заканчивая патрулями на трибунах. Материал подготовлен редакцией euro.com.ua по материалам источника.

Что такое кортсайдинг и как он работает

Кортсайдинг — это метод ставок в реальном времени с использованием минимальной временной задержки между фактическим событием на корте и обновлением данных у букмекерских контор. Для этого используются модифицированные мобильные телефоны, скрытые устройства в обуви или одежде, позволяющие мгновенно передавать информацию. Например, после нажатия судьёй кнопки фиксации очка у букмекера проходит 1–2 секунды до обновления счёта. За это время кортсайдеры успевают сделать ставку с заведомо выигрышным исходом. По словам самих участников подобных схем, их деятельность координируется букмекерскими синдикатами и даже организованной преступностью.

Какие меры принимает Уимблдон

Организаторы турнира подходят к проблеме системно. На территории клубов All England запрещён доступ к сайтам азартных игр через бесплатный Wi-Fi, введена бесполётная зона для дронов, которые могли бы передавать данные с воздуха. Кроме того, специально обученные агенты патрулируют трибуны в поисках кортсайдеров. Известны случаи, когда нарушителей задерживали уже через 15 минут после прибытия на территорию. Иногда кортсайдеры пытаются замаскироваться, меняя причёски и одежду, но их всё равно распознают. По слухам, на Уимблдоне также применяют технологии распознавания лиц, однако официально эту информацию не подтверждают.

Признаки кортсайдера и методы борьбы

По данным Международного агентства по обеспечению честности в теннисе, кортсайдеров можно определить по ряду признаков:

Неестественно частые движения в телефоне или планшете

Отсутствие интереса к происходящему на корте, взгляд в сторону гаджета

Повторное появление одного и того же человека на разных матчах

Использование специальных антенн или модифицированных устройств

Организаторы теннисных турниров, включая Уимблдон, активно сотрудничают с международными структурами для борьбы с подобной активностью, поскольку она нарушает как спортивную, так и финансовую честность соревнований.

Почему кортсайдинг стал массовым явлением

С ростом популярности live-ставок кортсайдинг превратился из маргинальной схемы в серьёзный бизнес. Если раньше букмекеры принимали ставки в основном до начала матча, то сегодня большая часть оборота приходится на события внутри игры: сеты, геймы, очки. Именно это делает систему уязвимой. Представитель Уимблдона заявил: «Уимблдон — это Форт-Нокс приличия и справедливости. Мы делаем всё, чтобы не допустить эксплуатации нашего спорта ради чужой наживы». Такая позиция поддерживается и другими крупными турнирами, включая US Open и Australian Open.

Меры будут только ужесточаться

Борьба с кортсайдерами на Уимблдоне — это не только вопрос имиджа турнира, но и защита интересов честных игроков и болельщиков. В условиях роста популярности live-ставок меры безопасности будут только ужесточаться, включая применение новых технологий. Для самих любителей тенниса важно помнить: честность соревнований зависит не только от игроков на корте, но и от соблюдения правил вне его. Уимблдон подаёт в этом смысле пример другим турнирам, не давая кортсайдерам ни малейшего шанса.

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