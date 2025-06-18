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Футбол

Лапорта рассказал о финансовых делах Барселоны

Лапорта рассказал о финансовых делах Барселоны

    • Президент футбольного клуба "Барселона" Жоан Лапорта рассказал, что клуб получил 950 миллионов евро дохода в сезоне 2024/25.

    Кроме того, президент "блаугранас" заявил, что бюджет клуба на сезон 2025/26 годов превысит 1 миллиард евро.

    Одним из ключевых факторов роста доходов стало увеличение поступлений от продажи билетов. В этой кампании "Барселона" заработала на 44 миллиона евро больше от билетов, чем в прошлом году.

    Значительный вклад в общий доход также внесли спонсорские соглашения – в этом сезоне это более 260 миллионов евро.

    www.ua-football.com

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