Команда завоевала два Кубка Стэнли кряду. Когда такое было последний раз

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Флорида в шести матчах финала Кубка Стэнли обыграла Эдмонтон и завоевала Кубок Стэнли.

Для Пантер это второй кряду и второй в истории трофей. Флорида стала первой с 2021 года командой, выигравшей два Кубка Стэнли подряд. Ранее это сделали соседи по штату – хоккеисты Тампы-Бэй.

Флорида стала третьей командой в эру потолка зарплат, которой удалось завоевать два Кубка Стэнли кряду после Питтсбурга и Тампы-Бэй.

Последний раз до них это случилось еще в прошлом столетии, когда Детройт выиграл Кубок Стэнли в 1997 и 1998 годах.

sport.ua