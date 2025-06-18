Галле. Зверев уверенно выиграл стартовый матч, Микельсен победил Циципаса на пути в 1/4 финала

Результаты матчей среды на турнире ATP 500 в Германии



Галле, Германия • 16-22 июня • трава • €2,683,820

Действующий чемпион: Янник Синнер (Италия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Карен Хачанов (-, 8) – Зизу Бергс (Бельгия) 7:5, 6:3

Александр Зверев (Германия, 2) – Маркос Гирон (США) 6:2, 6:1

Александр Зверев продлил серию поражений Маркоса Гирона до четырех матчей. Дальше немецкий теннисист встретится с Лоренцо Сонего, которого обыграл в четырех предыдущих матчах, в том числе год назад во втором круге турнира в Галле.

Алекс Микельсен (США) – Стефанос Циципас (Греция) 7:6(5), 7:5

Даниил Медведев (-) – Кантен Алис (Франция) 6:2, 7:5

Алекс Микельсен выиграл третий из трех сыгранных матчей против Стефаноса Циципаса и впервые с апреля одержал две победы подряд на турнире ATP. За место в полуфинале американец будет бороться с Даниилом Медведевым, против которого играл в марте в Индиан-Уэллс, где не смог доиграть матч третьего круга из-за болезни.

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Фото: Getty Images.

btu.org.ua