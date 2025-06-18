Кими Антонелли сдаёт школьные экзамены

На Гран При Канады Кими Антонелли сделал важный шаг в своей гоночной карьере, впервые поднявшись на подиум в Формуле 1. Однако сегодня в Болонье состоялся не менее важный этап в жизни гонщика Mercedes – 18-летний Кими сдаёт выпускные школьные экзамены.

В среду Кими сдавал итальянский язык, а завтра его ждёт письменный тест по английскому языку. Комментируя сдачу экзаменов газете La Repubblica, Антонелли сказал: «Всё прошло хорошо! Было нелегко, но я постарался сделать всё, что могу, и теперь жду результат.

Сегодня я довольно сильно нервничал, поскольку у меня было не так много времени на подготовку. Я думаю, что всё прошло достаточно хорошо.

Я гораздо спокойнее отношусь к экзамену по английскому, но всё равно немного позанимаюсь. Я хоть и говорю по-английски, но подготовка не помешает».

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