Getty Images/Global Images Ukraine. Владимир Кличко

Орки в очередной раз атаковали территорию Украины, применив БПЛА и ракеты. Больше всего пострадала столица нашей страны, которую враг атаковал в ночь с 16 на 17 июня.

На ракетный удар россиян по столице Украины отреагировал легендарный украинский боксер Владимир Кличко.

«Это тот мир, в котором мы хотим жить, независимо от наших политических убеждений?

Убийство невинных людей, как это произошло в Киеве, неприемлемо, а путин совершает откровенный геноцид.

Мы должны остановить эту реальность силой и суровыми последствиями для агрессора!», – сказал Кличко.

sport.ua