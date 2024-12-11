Будет интересно. Промоутер Джошуа рассказал, когда супертяж проведет бой

Getty Images/Global Images Ukraine. Энтони Джошуа

Промоутер Эдди Хирн считает, что следующий бой Энтони Джошуа состоится только в конце весны или начале лета, однако у боксера остаются планы на реванш с Даниэлем Дюбуа.

«Джошуа сейчас не тренируется, он вернется к работе в январе, а бой мы планируем на май или июнь. Цель – отомстить Дюбуа. Если ты боец и тебя побили, то ты хочешь отомстить».

«Не думаю, что это изменится, но многое зависит от боя Усика и Фьюри. Думаю, будет интересно», – сказал Хирн.

Изменил мнение. Промоутер Джошуа дал прогноз на бой Усика и Фьюри

sport.ua