Тьерри Анри рассказал, кто из игроков нынешнего состава Арсенала впечатляет его больше всего

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Бывший легендарный нападающий "Арсенала" Тьерри Анри лестно отозвался об одном из лидеров нынешнего состава "канониров", которого он считает своим любимым игроком на данный момент.

"В то время, когда я работал в академии "Арсенала", никто почти не говорил о Букайо Сака. Он просто был хорошим игроком, все это замечали. Я невероятно уважаю его за то, какой путь он прошел, чтобы стать тем, кем он является сейчас.

Он мой любимый игрок на протяжении длительного времени. Он просто невероятный игрок, но я никогда бы не подумал, что он сможет достичь такого уровня. А сейчас он является основным футболистом сборной Англии и "Арсенала".

Меня поражает его прогресс. Против него очень трудно защищаться, он делает результативные передачи, забивает голы, он прекрасно исполняет пенальти. Я недавно сказал, что ему стоит начать работать над штрафными ударами", — сказал Анри в интервью для BBC.