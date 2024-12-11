Расселл: Льюис заслужил финишировать впереди меня

На последнем круге Гран При Абу-Даби Льюис Хэмилтон обогнал Джорджа Расселла в борьбе за четвёртое место. Перед этим руководитель Mercedes Тото Вольфф вышел с Расселлом на связь по радио и попросил своего гонщика чисто бороться с напарником.

Когда после финиша Джорджа спросили, были ли слова Тото завуалированной командной тактикой с просьбой пропустить вперёд Хэмилтона, Расселл ответил: «Конечно, нет. У Тото не было необходимости говорить это. Он знает, что мы с Льюисом с большим уважением относимся друг к другу. Мы всегда боремся на трассе жёстко, но честно.

Льюис заслужил финишировать впереди меня в Абу-Даби, поскольку был быстрее на протяжении всего уик-энда. Я горжусь тем, как мы с ним провели эти три года».

Источник