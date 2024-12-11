«Свидетельство Величия». DAZN представил документальный фильм об Усике

DAZN

Платформа DAZN опубликовала документальный фильм, который расскажет о битве действующего чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика (22–0, 14 КО) и британского претендента Тайсона Фьюри (34–1–1, 24 КО).

Видео длится почти 22 минуты и имеет красивое название «Александр Усик vs. Тайсон Фьюри 2: Свидетельство Величия» (в оригинале – «Oleksandr Usyk vs. Tyson Fury 2: Witnessing Greatness»).

В фильме зрители могут увидеть интересные моменты, которые сопровождают историческое противостояние сильнейших спортсменов современности. Боксеры вспоминают, как прошел первый бой; эксперты разбирают главные ошибки и дают прогноз на второй поединок.

DAZN является официальным мировым транслятором реванша Усик – Фьюри. В Украине права принадлежат медиаплатформе MEGOGO.

Александр Усик vs. Тайсон Фьюри 2: Свидетельство Величия

sport.ua