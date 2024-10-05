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Футбол

Погба – о сокращении его дисквалификации: Наконец-то этот кошмар закончился

Поль вернется в свою команду быстрее, чем ожидалось

Погба - о сокращении его дисквалификации: Наконец-то этот кошмар закончился

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

    • Центральный полузащитник "Ювентуса" Поль Погба высказался о решении Спортивного арбитражного суда (CAS) сократить его дисквалификацию.

    "Наконец-то этот кошмар закончился. Я всегда заявлял, что никогда сознательно не нарушал антидопинговых правил, я играю честно и хочу поблагодарить Арбитражный суд, который выслушал мои объяснения.

    Это был чрезвычайно тяжелый период в моей жизни, потому что все, над чем я так упорно работал, было поставлено на паузу.

    Спасибо за всю любовь и поддержку. Не могу дождаться, когда вернусь на поле", – сказал игрок.

    Добавим, что срок дисквалификации француза был сокращен с четырех лет до 18 месяцев.

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    www.ua-football.com

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