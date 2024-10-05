Стало известно, где и против кого Беринчик будет защищать титул WBO

Instagram. Денис Беринчик

Чемпион мира по версии WBO в легком весе Денис Беринчик (19–0, 9 КО) следующий поединок проведет против британца Джо Кордини (17–1, 9 КО).

Встреча состоится в андеркарде боя Александр Усик – Тайсон Фьюри. Большое шоу бокса запланировано на 21 декабря в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Беринчик будет защищать свой титул. Денис завоевал вакантный титул чемпиона мира по версии WBO в легком весе раздельным решением судей в бое с Эммануэлем Наваррете 19 мая в Лас-Вегасе: Беринчик 115-113, Наваррете 116-112, Беринчик 116-112.

Интересно, что Кордина 12 октября должен был провести бой с чемпионом WBC Шакуром Стивенсоном, но встречу отменили из-за травмы американца.

sport.ua