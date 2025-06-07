Василий ЛОМАЧЕНКО: «Это была ошибка, теперь я признаю»

Getty Images/Global Images Ukraine. Василий Ломаченко

Чемпион мира в легком весе Василий Ломаченко объявил о завершении боксерской карьеры.

Соответствующее видео украинский боксер опубликовал на своей официальной странице в Facebook.

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Ломаченко объяснил свое решение завершить профессиональную боксерскую карьеру.

«Я понял, что слава, наследие и признание — это не настоящие цели жизни. Настоящая победа предполагает целостную личность, а не только выступления на ринге. Я совершал ошибки как в жизни, так и в тренажерном зале. Да, были ошибки, теперь я признаю», – сказал Ломаченко.

sport.ua