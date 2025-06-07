Видео: Новый отрывок из фильма F1

В конце июня в мировой прокат выходит голливудский фильм F1. Картина расскажет о вымышленной команде Формулы 1 APX GP и о борьбе её гонщиков Сонни Хейса, герой Брэда Питта, и Джошуа Пирса, которого сыграл Демсон Идрис. Режиссёром фильма выступает Джозеф Косински, а продюсером и главным консультантом ленты является Льюис Хэмилтон.

До полноценных рецензий профильных изданий на фильм ещё далеко, но в сети уже появляются первые короткие отзывы журналистов, посетивших предпремьёрные показы.

В основном фильм всем нравится – его хвалят за красивый визуальный ряд, звук и большое количество динамичных сцен, что и не удивительно, ведь съёмки проходили на трассах во время реальных Гран При Формулы 1. Один из журналистов и вовсе назвал F1 «летним блокбастером старой школы».

Подогревая интерес к премьере, компания Warner Bros. Pictures опубликовала новый тридцатисекундный отрывок из фильма.

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