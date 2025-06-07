Отбор на ЧМ-2026. Чехия – Черногория 2:0. Чехи единолично возглавили группу

Отбор на Чемпионат Мира, 3-й тур

Стадион: Дусан Арена (Пльзень)

Главный судья: Сердар Гезюбююк (Нидерланды)

Чехия – Черногория 2:0

Голы: Гложек (23), Шик (65)

Сборная Чехии: 4-2-3-1, Коварж – Зелены, Крейчи, Голеш, Цоуфал – Черв (Садилек, 46), Соучек – Гложек (Провод, 28), Шульц (Крал, 90), Черны (Кушей, 77) – Шик (Хоры, 77)

Сборная Черногории: 3-4-2-1, Никич – Шипчич (Мугоша, 84), Вуячич, Савич – Радунович (Вукчевич, 63), Куч (Лончар, 62), Янкович, Вешович (Вукчевич, 84) – Йоветич, Вукотич (Осмайич, 62) – Крстович

Предупреждения: Цоуфал (90+1) – Вешович (45+2), Лончар (90+1), Вуячич (90+6)

Сборная Чехии начала матч в статусе фаворита и с первых минут забрала инициативу, пытаясь прижать гостей у своих ворот. Черногорцы начали вторым номером, встречая хозяев на своей половине поля и периодически выбегая в контратаки. Впоследствии гостям удалось немного увести игру от своих ворот.

Мяч лучше контролировали чехи. После 20-й минуты хозяева увеличили темп, что в итоге привело к забитому голу: на 23-й минуте Гложек сместился с левого фланга и пробил в ближний угол. 1:0 в пользу чехов. Через две минуты черногорцам удалось выбежать в атаку и забить в ответ – однако из-за офсайда гол не был засчитан.

На 31-й минуте защитник сборной Черногории Савич спас команду от второго пропущенного, выбив головой мяч из пустых ворот после удара головой от Крейчи. Моментом на конец первого тайма матч соответствовал предварительным прогнозам: чехи переигрывали черногорцев по игре и статистике.

Второй тайм начался с замены у хозяев и их быстрого гола – после просмотра VAR снова был зафиксирован офсайд. Счет остался 1:0. Гости после перерыва заиграли смелее: совершали быстрый прессинг на игроков соперника и больше атаковали, пытаясь насесть на ворота Коваржа.

Не смотря на преимущество чехов в игре, счет оставался достаточно "скользким", что не могло оставлять в покое хозяев. Так, на 65-й минуте после очередного углового розыгрыша от чешской сборной все же удалось удвоить преимущество в матче: Шик после подачи метко пробил головой в дальний угол. 2:0. Через 5 минут Шик должен был оформлять дубль, однако Никич совершил ряд ярких сэйвов.

Черногорцы имели возможность отличиться, но затолкнуть мяч в ворота Коваржа не получилось. Хозяева уверенно доигрывали поединок, периодически выбегая в контратаки, но счет остался неизменным до финального свистка. Чехи переиграли гостей 2:0 и возглавили группу перед важным матчем со сборной Хорватии.

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