АЛЛЕН: «Усик – старик. Пришло время этому боксеру его победить»

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Бывший спарринг-партнер Александра Усика Дэвид Аллен назвал единственного боксера, которому под силу победить украинца.

«Давно говорю, что Усик – проиграет. Дело в возрасте, Усику уже под 40 лет – он старик. К тому же Александр не супертяжеловес. До сих пор думаю, что Александр мог бы выступать в крузервейте. А Дюбуа с каждым разом становится лучше. Пришло время Даниелю победить Усика», – сказал Аллен.

Реванш Дюбуа и Усика состоится 19 июля 2025 года на стадионе Уэмбли в Лондоне.

В 2023 году Дюбуа проиграл нокаутом Усику в 9 раунде. В 5-м раунде Дюбуа откровенно пробил ниже пояса, и Усик долго приходил в себя.

sport.ua