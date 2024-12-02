«Что ты празднуешь?» Гроувз без колебаний назвал победителя Усик – Фьюри 2

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик и Тайсон Фьюри

Бывший чемпион мира во втором среднем весе британец Джордж Гроувз поделился мнением относительно предстоящего реванша между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

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«Если бы я был Фьюри, то вышел совсем другим на бой. Он должен занять центр ринга и оттеснять своего соперника назад. Я не большой поклонник показухи, но если он сделает что-то значительное, то пусть празднует. Но когда тебе Усик наносит серии ударов, то что ты празднуешь?

Судя по первому бою, Усик все же более свежий боксер. Усик почти остановил его в первом бою. Он не из тех, кто думает: «В прошлый раз я его почти уложил, один сильный удар его добьет». Он знает, что это будет тяжелый бой, как всегда, для него. Но я думаю Усик выиграет на этот раз очень убедительно», – сказал Гроувз.

Ранее Турки Аль-Шейх сообщил о том, что бой-реванш между чемпионом мира в супертяжелом дивизионе по версиям WBC, WBA, WBO и IBO Александром Усиком и экс-чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри состоится 21 декабря 2024 года.

sport.ua