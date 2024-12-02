Изола: Гонщики могли атаковать, беречь шины не надо было

Шинники Pirelli подвели итоги уик-энда в Катаре, завершившегося победой Макса Ферстаппена – это девятое подобное достижение четырёхкратного чемпиона мира в сезоне 2024 года.

Все участники гонки стартовали на резине Medium, за исключением Нико Хюлкенберга, который предпочёл жёсткие шины. Оптимальной все команды считали тактику одного пит-стопа, и большинство гонщиков постарались максимально растянуть первый отрезок, чтобы проехать до пит-стопа больше половины дистанции.

Но были и исключения: Джордж Расселл (Mercedes) совершил пит-стоп после 23 кругов, Валттери Боттас (Sauber) перешёл на комплект жёсткой резины на 24-м круге, Кевин Магнуссен (Haas) – на 27-м. Для остальных волна пит-стопов началась на 34-м круге, причём некоторые свернули на пит-лейн, когда гонка была нейтрализована появлением автомобиля безопасности.

Он выезжал на трассу трижды. В двух последних случаях, поскольку потери времени на пит-стопе при этом были несколько меньше, в командах Williams и RB решили рискнуть и перейти на мягкие шины, но это не дало желаемого эффекта, поскольку резина состава C3 на трассе в Лосаиле слишком быстро потеряла эффективность.

Марио Изола, директор Pirelli Motorsport: «Как и предполагалось, в этот уик-энд у нас было очень много работы. В сегодняшней гонке было два прокола шин – на Ferrari Карлоса Сайнса и на Mercedes Льюиса Хэмилтона. Теперь нам предстоит детально проанализировать характер повреждений, полученных этими шинами, а также на выбор проверить состояние некоторых других шин.

Вместе с телеметрией мы получаем от команд видеозаписи, сделанные бортовыми камерами, и всё это мы отправим в нашу лабораторию в Милан. Кроме того, как обычно, проведём проверки тех нагрузок, которым подвергалась резина.

Эта трасса отличается весьма необычными характеристиками: нагрузки на шины очень велики, из-за чего происходит механический износ беговой дорожки, однако это не приводит к падению скорости. Безусловно, такое сочетание факторов может создать ситуацию, при которой износ достигнет предельного уровня.

Тем не менее, команды пытались максимально продлить первый отрезок, чтобы добиться максимально возможного результата, и сегодня события развивались именно так.

На трассе в Катаре самые высокие нагрузки приходятся на переднюю левую шину, и вовсе не случайность, что в обоих случаях проколоты были именно эти колёса. Когда износ шины достигает определённого уровня, даже мельчайший обломок, появившийся на трассе, может приводить к ситуациям, подобным тем, что мы видели сегодня.

В остальном шины Hard и Medium вполне сравнимы по эффективности, и, как уже было отмечено выше, почти не подвержены деградации. Поэтому необходимости экономить резину практически не было, гонщики могли атаковать так, как им хотелось, несмотря на тактику единственного пит-стопа».

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