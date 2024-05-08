Натали Робин оставит пост исполнительного директора FIA

В сентябре 2022 года Натали Робин, ранее занимавшая руководящие посты в таких компаниях, как Volvo, Nissan и DaimlerChrysler, заняла впервые созданный пост исполнительного директора FIA. В круг её задач входило повышение эффективности финансовой деятельности федерации.

Сегодня в FIA выпустили заявление о том, что в конце мая Робин оставит свой пост по взаимному согласию сторон.

Мохаммед бен Сулайем, президент FIA: «Назначение Натали было примечательным тем, что она стала первым в истории FIA исполнительным директором. Она внесла большой вклад в масштабную реорганизацию нашей операционной и управленческой структуры. От лица FIA я желаю ей всего наилучшего в будущих начинаниях».

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