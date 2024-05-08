Новак Джокович: «Я думаю, что я на правильном пути, чтобы достичь пика формы на Ролан Гаррос в Париже»

Сербский теннисист ответил на вопросы прессы перед стартом на Мастерсе в Риме

— Почему вы не играли в Мадриде? Вы чувствовали, что вам нужно больше тренироваться, чем играть матчи?

— Потому что это не было частью расписания. Был план приехать сюда. Вот, собственно, и все.

— Как вы чувствуете себя физически? Все ли в порядке после Монте-Карло? Были ли какие-то проблемы? Вы работали над этим в течение последнего месяца?

— Да, работал. У меня было достаточно времени, чтобы и отдохнуть, и потренироваться. Был хороший тренировочный блок. Я приехал сюда два дня назад, чтобы побить по мячу на центральном корте, а также, очевидно, потренироваться 4-5 дня перед моим первым матчем против топ-игроков. Очевидно, что это совсем другое, когда ты тренируешься с ними, играешь тренировочные сеты, видишь, на каком этапе находится твоя игра, работаешь над тем, чтобы набрать хорошую форму для первого официального матча, так что… Я думаю, что я на правильном пути, чтобы достичь пика на Ролан Гаррос в Париже. Надеюсь, что здесь, в Риме, я смогу сыграть лучше, чем в Монте-Карло. Это желание, очевидно, всегда заключается в том, чтобы зайти далеко по турнирной сетке. Но посмотрим. Сейчас это другая концепция. Впервые Рим и Мадрид — это почти двухнедельные соревнования, как Индиан-Уэллс, Майами. Это дает больше времени на восстановление между матчами, если вы продолжаете участвовать в турнире, что, думаю, полезно для меня.

— Я хочу спросить о недавних изменениях в вашей команде, потому что все пытаются догадаться, возможно, это касается мотивации, возможно, чего-то другого. Я спрашиваю вас, как с тех пор изменились ваши тренировки по фитнесу.

— Сейчас я работаю с тренером по фитнесу, с которым работал много лет. Мне не понадобилось много времени, чтобы адаптироваться к его программе и подходу. Мы очень хорошо знаем друг друга. Поэтому я чувствую, что мы синхронизированы с самого начала с точки зрения того, что мы хотим делать, как мы хотим подойти к программе тренировок на корте и вне его. С Ненадом Зимоничем, конечно, также. Так что, да, я доволен тем, как прошли последние 10-14 дней в плане тренировок, общей подготовки и подготовки в частности к этому турниру, но особенно к Ролан Гаррос, Уимблдону и Олимпийским Играм. Это тот блок, к которому мы готовимся больше всего.

Сейчас, мы просто должны посмотреть… Подождать и посмотреть, какой эффект даст эта работа, трансформируется ли она в хорошее выступление на корте. Как я уже говорил, тренировки, которые вы проводите со спарринг-партнерами, возможно, не самыми сильными игроками, абсолютно отличаются от тех, которые вы проводите с ребятами, входящими в пятерку, десятку лучших в мире, вашими крупнейшими соперниками. Вчера я играл тренировочные сеты с Димитровым, сегодня играл с Руне. Для меня это отличная возможность пережить эти игровые эмоции на корте и набрать форму.

Новак Джокович свой стартовый матч проведет против победителя матча Корентен Муте — Роман Сафиуллин.

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