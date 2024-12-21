“Увидимся на другой стороне”. Марта Костюк показала как летит в Австралию

Первая ракетка Украины Марта Костюк поделилась фотографией из самолета перед долгим перелетом в Австралию



«Ежегодное селфи перед 24-часовым перелетом. Увидимся на другой стороне 🐨», — написала теннисистка.

Марта Костюк (№18 WTA) начнет сезон 2025 года с серии турниров в Австралии, где она сыграет на турнирах WTA 500 в Брисбене и Аделаиде. Эти соревнования традиционно собирают сильные составы, поскольку являются частью подготовки к первому турниру Grand Slam в сезоне.



Главным турниром месяца для Марты станет Открытый чемпионат Австралии (Australian Open), который пройдет в Мельбурне с 12 по 26 января. Напомним, в прошлом сезоне Костюк дошла до четвертьфинала этого турнира.

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btu.org.ua