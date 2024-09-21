Сеул. Аддад Мая одержала две победы за день и вышла в финал

На турнире WTA 500 в Южной Корее состоялись четвертьфинальные и полуфинальные матчи

Сеул, Южная Корея • 16-22 сентября • хард • $922,573

Действующая чемпионка: Джессика Пегула (США)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Дарья Касаткина (-, 1) – Эмма Радукану (Великобритания) 6:1 (отказ)

Диана Шнайдер (-, 4) – Марта Костюк (Украина, 5) 7:6(7), 6:3

Беатрис Аддад Мая (Бразилия, 3) – Полина Кудерметова (-, LL) 6:2, 6:1

Вероника Кудерметова (-) – Виктория Томова (Болгария) 7:5, 6:3

Дарья Касаткина (-, 1) – Диана Шнайдер (-, 4) 6:3, 6:4

Беатрис Аддад Мая (Бразилия, 3) – Вероника Кудерметова (-) 6:4, 6:4

Беатрис Аддад Мая впервые за три встречи смогла обыграть Веронику Кудерметову и второй раз в этом году сыграет в финале. Напомним, что в августе бразильянка уступила в матче за титул на турнире WTA 250 в Кливленде. В целом для Аддад Мая это будет седьмой решающий матч в карьере, в котором она будет бороться за четвёртый трофей. Также отметим, что Беатрис уже играла в финале турнира в Сеуле в 2017 году, когда потерпела поражение от Елены Остапенко.

Беатрис Аддад Мая ранее играла против Дарьи Касаткиной три раза и одержала две победы. В феврале этого года бразильская теннисистка уступила сопернице в полуфинале турнира WTA 500 в Абу-Даби.

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