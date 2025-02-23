Наоми Осака: “Пока я могу играть, моя цель – выиграть Уимблдон и Ролан Гаррос и собрать карьерный Grand Slam”

Экс-первая ракетка мира Наоми Осака готовится вернуться на корт, после травмы, полученной в начале года на турнирах австралийской серии



Японская теннисистка успешно начала сезон, дойдя до финала на турнире в Окленде, но решающий матч соревнований против Клары Таусон не смогла доиграть из-за травмы мышщ живота (Осака снялась, после выигрыша первого сета 6:4). На Australian Open, Осака обыграла Каролин Гарсию и Каролину Мухову, но в третьем раунде против Белинды Бенчич ей вновь пришлось досрочно завершить матч из-за проблем со здоровьем.

“Честно говоря, я считаю, что играю очень хорошо, особенно если сравнивать с концом прошлого года. Тогда я тоже получила травму, но смогла обыграть действительно сильных соперниц. Надеюсь, что смогу продолжить в том же духе”, – поделилась своими ожиданиями Наоми Осака.

“У меня большие планы на будущее. Пока я могу играть, моя цель – выиграть Уимблдон и Ролан Гаррос и собрать карьерный Grand Slam”, – заявила 27-летняя теннисистка, которая завоевала по два титула Australian Open и US Open.

“Когда люди со стороны говорят мне, что у меня уже достаточно достижений, это, конечно, приятно. Но я всегда чувствую, что могу сделать еще больше”.



Наоми Осака планирует вернуться на корт в начале марта на соревнованиях в Индиан-Уэллс, но перед тем, она сыграет в Лас-Вегасе выставочный матч против первой ракетки мира Арины Соболенко.

“Больше всего мне интересно прочувствовать атмосферу. Я уже бывала в Лас-Вегасе, но никогда не играла там в теннис, так что это должно быть захватывающий опыт”.

В Индиан-Уэллс Осака надеется встретится с 44-летней Венус Уильямс, которая получила wild card в основную сетку. Для легендарной американской теннисистки это будет первый турнир в марта прошлого года.

“Она, наверное, главная причина, почему я вообще начала играть в теннис”, – призналась Наоми Осака. “Я очень жду этот турнир, чтобы увидеть ее. Думаю, она даже не осознает, сколько людей вдохновила. Она вдохновила меня, а через меня – еще больше детей. Так что ее наследие продолжает жить”, – добавила японка.

Наоми Осака в данный момент занимает 54-е место в рейтинге WTA. Свой последний турнир она выиграла в 2021 году, когда победила Дженнифер Брэйди в финале Открытого чемпионата Австралии.



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