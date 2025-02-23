22 февраля в Эр-Рияде состоялось большое шоу бокса под названием The Last Crescendo.

В соглавном поединке сошлись Джозеф Паркер и Мартин Баколе. Новозеландец уже во 2-м раунде нокаутировал оппонента и завершил бой.

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На арене Venue Riyadh Season присутствовали Александр Усик и Энтони Джошуа. После падения Баколе украинец и британец были в шоке. Соответствующие кадры попали в телетрансляцию.

Усик в Эр-Рияде также вручил Агиту Кабайелу титул временного чемпиона мира по версии WBC после его победы над Чжаном Чжилеем. Полноценный пояс этой организации принадлежит украинцу – немецкий боксер теперь основной претендент для Усика от WBC.

ВИДЕО. Просто шок! Реакция Усика и Джошуа на быстрый нокаут от Паркера

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