КРАСЮК: «Это будущий король бокса, после того как Усик уйдет на пенсию»

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Красюк

Бывший промоутер Александра Усика Александр Красюк выбрал супертяжеловеса, который будет доминировать в боксе после окончательного ухода Александра Усика и Тайсона Фьюри.

«Помню, как впервые встретил Итауму в Эр-Рияде перед поединком Фьюри и Нганну. Тогда сказал ему, что он – будущий король дивизиона после того, как Усик и Фьюри уйдут на пенсию», – сказал Красюк.

Ранее известный промоутер Александр Красюк рассказал, считает ли он возможным бой украинца Александра Усика против известного британского боксера Мозеса Итаумы.

sport.ua