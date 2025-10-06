Известно, останется ли звездный нападающий исполнителем пенальти в Милане

Нападающий "Милана" Кристиан Пулишич не реализовал 11-метровый удар в матче против "Ювентуса" (0:0) в воскресенье.

Главный тренер "россонери" Массимилиано Аллегри прокомментировал промах американца, подчеркнув, что продолжит доверять ему.

"Пулишич всегда был исполнителем пенальти. Нельзя менять это из-за одной ошибки. Однако нам нужно понять, кто может быть исполнителем пенальти, когда Пулишич не на поле", – сказал Аллегри.

Добавим, что в этом сезоне Пулишич провёл 8 матчей за "Милан" во всех турнирах, забив 6 голов и сделав 2 ассиста.

