Ваулз: Ответственность лежит только на нас самих

После подиума в Баку, благодаря которому команда Williams получила мощный дополнительный заряд энергии, итоги сингапурского уик-энда приходится называть неоднозначными, ведь машина FW47 позволяла бороться за места в призовой десятке, но заработать удалось лишь единственное очко.

Такие результаты были предопределены крайне неприятными событиями субботы, когда результаты Williams, показанные в квалификации, были аннулированы: оказалось, что обе машины британской команды не соответствуют техническому регламенту.

По словам Джеймса Ваулза, руководителя британской команды, винить в дисквалификации приходится только самих себя.

Джеймс Ваулз: «Поздравления Карлосу Сайнсу, который по-настоящему впечатлил, заработав призовой балл после старта с последней позиции. Но спасибо и Алексу Элбону, ведь он внёс значительный вклад в то, что нам удалось реализовать эту тактическую схему.

Все видели, что два наших гонщики следовали разной тактике, и мы постарались использовать обе машины с максимально возможной эффективностью. Мы были очень быстрыми, особенно на мягких шинах под конец гонки, но даже на резине состава Medium, на которой гонщики проехали длинные отрезки дистанции, темп был довольно высоким.

Всё это обнадёживает меня перед шестью последними этапами сезона. Мы боремся за 5-е место в Кубке конструкторов и приложим для этого все силы. Однако есть одно «но»…

Безусловно, я по-прежнему очень расстроен из-за того, что произошло в субботу. Ответственность за это лежит только на нас самих, и теперь мы должны обеспечить, чтобы никогда больше не оказываться в подобной ситуации. Если бы в гонке обе машины стартовали с тех позиций, с которых должны были бы стартовать, можно было добиться намного более высоких результатов.

Но теперь нам предстоит готовиться к этапу в Остине. Нас ждут американские гонки, и та, что проходит в Остине, всегда складывается особенно интересно. Можно сказать, что с каждым гоночным уик-эндом мы получаем всё больше информации о нашей машине, и мне хочется поскорее выяснить, чего мы добьёмся в предстоящих Гран При.

И напоследок поздравляю McLaren с завоеванием Кубка конструкторов! Это вполне заслуженый успех, ведь эта команда весь сезон отличалась впечатляющим темпом. Всё это вдохновляет и нас, и мы тоже будем стремиться в таким результатам уже в ближайшие годы».

