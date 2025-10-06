Известно, как к Ломаченко относятся в родном городе после его слов

Getty Images/Global Images Ukraine. Василий Ломаченко

Известный блогер и волонтер Сергей Стерненко рассказал, как в Белгород-Днестровске относятся к украинскому боксеру Василию Ломаченко.

«Ситуация очень изменилась – он серьезно потерял авторитет. Судя по местным группам, каналам и комментариям, Васю уже постоянно критикуют. Отношение к нему заметно изменилось. Частично и ко мне тоже, потому что люди увидели, кто есть кто и чем занимается», – сказал Стерненко.

Ранее чемпион мира в легком весе Василий Ломаченко объявил о завершении боксерской карьеры. Последним соперником украинца стал Джордж Камбосос, которого он победил в 2024 году.

sport.ua