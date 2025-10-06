Айзек Хаджар: Мы теряли всё на прямых

Гонщики Racing Bulls расстроены тем, что не заработали очков в Сингапуре…

Айзек Хаджар (11-й): «Перед пит-стопом с машиной возникла проблема, которая продолжалась до конца гонки и стоила нам очков. Я надеялся, что соперники не догонят нас так быстро, но это произошло, и синие флаги этому способствовали.

В поворотах мы довольно быстры, но теряли всё на прямых, поэтому ничего не могли сделать. Я вместе с командой проанализирую, что произошло сегодня, а затем мы переключимся на подготовку к Остину, где хотим сохранить позитив, появившийся после летнего перерыва».

Лиам Лоусон (15-й): «Я проехал большую часть гонки на шинах Medium и после пит-стопа оказался в конце пелотона. Если бы мы стартовали с более высоких позиций, то, учитывая наш темп, могли претендовать на очки, но после неудачной квалификации стало ясно, что нам будет непросто. Теперь я сосредоточен на Остине».

