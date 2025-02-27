Айзек Хаджар: Я быстро адаптировался

В первый день тестов в Бахрейне Юки Цунода показал 10-е время, при этом его новый напарник, дебютант Racing Bulls Айзек Хаджар, был 11-м, проиграв опытному японцу всего пару десятых. Гонщики команды из Фаэнцы проехали почти одинаковое количество кругов – 78 и 76, а это в общей сложности больше 400 км.

Юки Цунода (10-й): «День сложился неплохо, мы собрали большой объём данных. Основное внимание сегодня было нацелено на поведение машины, поскольку для начала надо разобраться в её характеристиках. В основном машина работала так, как мы ожидали, и это позитивный момент.

Конечно, есть немало аспектов, над которыми ещё предстоит потрудиться, но для этого и нужны предсезонные тесты. Особых сложностей не было, и команда заслуживает похвалы за то, что она хорошо справилась с делом в межсезонье. Я предвкушаю продолжение тестов в следующие два дня».

Айзек Хаджар (11-й): «Это было весело! Мы выполнили всю программу, и мне было комфортно за рулём. Конечно, это лишь начало, и впереди много работы, но я бы сказал, что особенно доволен тем, как прошли короткие серии кругов. Первый день на официальных тестах сложился для меня нормально, я быстро адаптировался, поэтому начало положено хорошее».

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