В McLaren не станут менять антикрыло из-за новых правил

Начиная с Гран При Китая вступят в силу новые требования к проведению тестов, с помощью которых FIA оценивает жёсткость на изгиб верхней планки заднего антикрыла.

Согласно статьи 3.15.17 Технического регламента, если на любой из концов основной плоскости заднего антикрыла прикладывается вертикальная нагрузка в 75 кг, расстояние между основной плоскостью и закрылком (известное как «щель») не должно изменяться более чем на 2 мм. В Шанхае зазор будет снижен до 0,5 мм, но в качестве исключения, связанного с тем, что команды получили информацию о нововведениях только 17 марта, на предстоящем этапе будет позволяться допуск в 0,25 мм от 0,5 мм.

Лидер чемпионата Ландо Норрис заверил, что в связи с нововведениями команде не придётся менять конструкцию заднего антикрыла MCL39.

«Нет, нам не нужно ничего менять, – сказал Ландо на пресс-конференции FIA. – С нашим антикрылом всё в порядке. На самом деле, у нас даже всё слишком хорошо, поскольку мы излишне далеки от предельно допустимых значений.

Если бы эта техническая директива начала действовать ещё в прошлый уик-энд, то мы всё равно были бы в порядке, так что она не направлена против нас. Она направлена на другие команды, поэтому, полагаю, мы должны ещё сильнее продвигать её внедрение».

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