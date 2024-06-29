Симоне Берра: Перегрев шин остаётся главным фактором

Главный инженер Pirelli Симоне Берра подвёл итоги пятничной тренировки и квалификации к спринту Гран При Австрии и рассказал, что командам необходимо уделить внимание проблеме перегрева шин.

Симоне Берра: «В целом, вполне обычная пятница для уик-энда со спринтом. В тренировке команды работали по разным программам, оценивая шины на разных по продолжительности отрезках и с разным количеством топлива в баках.

Если говорить о работе всех трёх составов, привезённых на этот Гран При, то с нашей стороны не возникло никаких сюрпризов. Как и ожидалось, проблемы с гранулированием нет, но перегрев остаётся главным фактором.

Квалификация к спринту дала возможность сравнить Medium и Soft в очень похожих условиях. Разница в скорости составила около четырёх десятых, что тоже соответствует нашим ожиданиям.

Половина команд довольно большую дистанцию проехала на шинах Hard, что даёт нам основания для предположений, что они будут использовать стратегию двух пит-стопов Medium-Hard-Medium. Однако остальные пять команд оставили для себя открытой дверь для использования двух комплектов Hard или двух комплектов Medium.

Стоит отметить, что сегодняшние времена оказались на несколько десятых медленнее, чем показанные в прошлом году в пятничной квалификации в схожих погодных условиях.

В субботу температура трассы должна подняться до +40С или выше, поэтому шины Medium станут предпочтительным выбором для всех гонщиков, что даст возможность собрать информацию, которая будет полезна в воскресной гонке».

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