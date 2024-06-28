Фрэнк Уоррен назвал странную причину, почему Усик отказался от титула IBF

Getty Images/Global Images Ukraine. Фрэнк Уоррен

Украинец боксер Александр Усик записал видео, в котором обратился к Энтони Джошуа и Даниэлю Дюбуа, и сообщил, что дарит им свой пояс. Теперь Джошуа и Дюбуа смогут провести поединок за титул IBF.

Промоутер Тайсона Фьюри Фрэнк Уоррен оценил решение Усика.

«Решение Усика отказаться от титула IBF? Он это сделал ради денег. Если бы он хотел сохранить статус абсолютного чемпиона, то не сделал бы этого, это бизнес. В любом случае, все идет к очередному объединению поясов, ведь победитель реванша Усик – Фьюри подерется с триумфатором поединка Джошуа – Дюбуа, а Даниэль выиграет этот бой», – сказал Уоррен.

Ранее обидчик Ломаченко рассказал, почему Усик отказался от титула IBF.

sport.ua