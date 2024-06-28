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Футбол

«Это будет менее выгодно для клубов». Президент LFP прокомментировал создание собственного OTT-канала для Лиги 1

Лига так и не смогла продать права на трансляцию

"Это будет менее выгодно для клубов". Президент LFP прокомментировал создание собственного OTT-канала для Лиги 1

Фото: Getty Images

    • Сезон Лиги 1 2024/25 начнется уже через 50 дней, но до сих пор неизвестно, кто будет транслировать матчи. Переговоры о телевизионных правах зашли в тупик, что ставит под угрозу финансовую стабильность французского футбола.

    Как следствие, LFP рассматривает альтернативные варианты, включая создание собственного OTT-канала. Этот план предполагает сотрудничество с как минимум семью дистрибьюторами, но не гарантирует фиксированных платежей клубам.

    "Он, несомненно, будет менее выгодным для клубов. Но есть путь, который заключается в том, чтобы превратить наше теоретическое ограничение в возможность, взяв нашу судьбу в свои руки с помощью наших собственных СМИ", — сказал президент LFP Винсент Лабрюн о создании собственного OTT-канала.

    www.ua-football.com

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