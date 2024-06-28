Истборн. Фритц попробует выиграть третий трофей в финале против «квалифаера» Пёрселла

Результаты полуфинальных матчей на турнире ATP в Великобритании

Истборн, Великобритания • 23-29 июня • трава • €812,235

Действующий чемпион: Франсиско Серундоло (Аргентина)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Тэйлор Фритц (США, 1) — Александар Вукич (Австралия, LL) 7:6(5), 7:6(4)

Макс Пёрселл (Австралия, Q) — Билли Гаррис (Великобритания, WC) 6:4, 4:6, 6:4

Тэйлор Фритц сыграет 14-й финал в карьере, в том числе третий на траве. Американский теннисист становился чемпионом турнира в Истборне в 2019 и 2022 годах. В этом сезоне Тэйлор выиграл титул на харде в Делрей-Бич и уступил в финале на грунте в Мюнхене.

Макс Пёрселл впервые вышел в финал турнира ATP. Ранее его лучшим результатом в Туре был полуфинал в Истборне три года назад. Австралиец стал четвёртым «квалифаером» в истории турнира, который смог дойти до финала.

Фритц и Пёрселл играли друг против друга в предыдущем сезоне на турнире ATP 500 в Базеле, где сильнее был американец.

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